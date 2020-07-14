У Дніпрі через прорив каналізації затопило дороги та трамвайні колії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Інформатор".

Так, на вулиці Бердянській у Дніпрі прорвало каналізацію, через що утворились чорні ріки на трамвайних коліях, під ногами - справжнє болото, і весь фундамент опинився у воді.

Аварія спричинила затоплення городів, трамвайних колій та пішохідних доріжок.

Вночі дніпряни, що мешкають на вул. Бердянській, виявили, що їхні будинки підтопило. Рух електротранспорту у цій місцевості перекрито, тому що рейки повністю потопають в каналізаційній воді чорного кольору.

Відкачати воду біля будинків не так просто - місцеві вишукуються у черги, щоб це зробити.

"Поруч з будинком часто виникають величезні калюжі через грунтові води, навіть часом прилітають качечки, але ця вода - інше. Сморід страшний, ще й чорна, як смола, я боюся, що як почне підсихати, запах буде такий, що жити в будинку буде неможливо", - розповіла мешканка 57-го будинку по вулиці Бердянській.

Інша місцева мешканка повідомила, що з другої години ночі дзвонить до всіх інстанцій, але їй відповідають, що доведеться чекати.

Журналісти повідомляють, що на перетині вулиць Артельная і Бердянська зараз стоїть техніка для відкачування води. Рятувальники запевняють, що незабаром відкачають воду, але до кінця дня очікувати поліпшення ситуації не варто.

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