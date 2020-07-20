В Дніпрі мешканці одного з будинків протестували через непрацюючу каналіцацію

Про це інформує Politeka, посилаючись на Інформатор.

Повідомляється, що проблема виникла у мешканців будинку №106а, розташованого на проспекті Олександра Поля. Для того, щоб привернути увагу до своєї біди, люди перекрили проїжджу частину біля торгового центру "Славутич".

Видання уточнює, що працівники комунального підприємства у цей час займалися чищенням каналізації, однак це не зупинило обурених людей. Вони вимагали, щоб на місце прибув ще один автомобіль "Дніпрводоканалу" з насосом для відкачування води.

Мешканці будинку вийшли прямо на дорогу, несучи з собою транспарант, на якому було написано "Водоканал не працює, будинок пливе, за що платимо". Мітингувальники повністю перекрили проїзд по проспекту Поля в бік вулиці Тітова.

На місце викликали поліцейських, поки вони їхали, розмова мешканців будинку з комунальниками тривала на підвищених тонах. Ситуація стала спокійніше лише тоді, як приїхали правоохоронці, а слідом за ними – необхідний мітингувальникам автомобіль з насосом.

Politeka повідомляла, що в Дніпрі пасажири маршрутки №101 побили дівчину за те, що вона заплатила за двох, але їхала одна, зайнявши відразу кілька сидінь. Інцидент почався з того, що ситуацією обурилися кілька пенсіонерок, одна з яких демонстративно сіла поруч з постраждалою.

Словесна перепалка переросла в бійню. Дівчину, що заплатила за два місця, кілька разів вдарив кулаком по обличчю один з чоловіків, який їхав у цій же маршрутці. Після чого на нещасну накинулися і пенсіонерки, выдравшие їй жмут волосся і розірвали футболку. У підсумку, літні жінки виштовхали дівчину з маршрутки.

У Дніпрі асфальт пішов під землю, кадри: дорога перекрита.

У дніпровському гіпермаркеті відкрили стрілянину, куля наздогнала касира: перші подробиці.

Озброєна банда влаштувала залякування людей під Дніпром, фото: що про неї відомо.