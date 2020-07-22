У Дніпрі в одному з житлових будинків повідомляють про справжнє нашестя комах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Так, на лівому березі Дніпра в одному з житлових будинків жителі почали скаржитися на нашестя комах, які до того ж ще й кусають людей.

Користувачка соцмережі розповіла, що в під'їзді її будинку оселилився цілий "табір" комах – блохи, прусаки і таргани. Місцеві намагались боротись з цією проблемою, звернувшись до голови ОСББ, однак у відповідь отримали лише вимогу зібрати зі всіх квартир підписи на згоду провести дезінсекцію. При цьому в будинку налічується понад 200 квартир, і багатьох зараз немає вдома через сезон відпусток.

Дніпрянка також розповіла, що нещодавно дитина з цього під'їзду постраждала від укусів комах. На опублікованих знімках видно безліч слідів від укусів комах.

Дніпрянка звернулась за допомогою до місцевої депутатки, помічниця якої зазначила, що під'їзд, підвал і дах є місцями громадського користування, тому дезінсекцію там можна проводити без надання на це згоди сусідів. Однак всі мешканці мають бути проінформовані про такі процедури щонайменше за один тиждень. Також вона порекомендувала проводити дезінсекцію в першій половині дня у будній день, коли більшість сусідів будуть на роботі.

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