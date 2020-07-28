У Дніпрі в центрі міста посеред білого дня чоловік побив дівчину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

За інформацією очевидців, сутичка сталася на тлі того, що дівчина образливо висловлювалась на адресу чоловіка та його матері.

"Fatality на Європейській площі. За словами очевидців, мадам некрасиво виражалася на адресу чоловіка і його матері. За що була відправлена в нокаут, ударом з ноги в голову", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео можна побачити, як дівчина підбігає до чоловіка, щось йому говорить, показує нецензурний жест і тікає. Після цього він наздоженяє її та штовхає, через що дівчина падає не землю. Але цього кривднику здалося мало, тож він ще й наніс дівчині удар ногою в голову.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі чоловік накинувся з кулаками на жінку, яка зайняла два місця в маршрутці. За його словами, жінка була у нетверезому стані, нецензурно висловлювалася, провокуючи своєю поведінкою інших пасажирів. Ларін каже, що дівчину кілька разів просили покинути салон, проте безуспішно.

"По-перше, п'яна села і почала качати права. Образила всіх, кого могла і бачила. Я зірвався і хотів дати по губах. Я шкодую про це, але я вже не міг терпіти", – заявив він.

Після того, що сталося Ларін поплатився за свою поведінку. Його фото і адресу з'явилися в соцмережах, у той же день двоє молодиків побили його біля дверей власної квартири. Через напад на чоловіка розпочато кримінальне провадження, заодно поліцейські розслідують і бійку в маршрутці.

Нагадаємо, у Дніпрі виправдовують чоловіка, який побив дівчину в маршрутці: "Завжди допоможе".

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