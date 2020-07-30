Перевернута вантажівка лежить вже другий день

У Дніпрі сталася ДТП за участю двох фур, одна з яких перевозила соняшникове насіння

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеве видання "Дніпро оперативний".

Відомо, що аварія сталася на перехресті проспекту Сергія Нігояна і вулиці Орловської. Вантажний автомобіль MAN з насінням соняшнику на швидкості врізався в інший вантажний автомобіль. Від сильного удару фури перекинулися.

Наразі, за даними очевидців, перевернута фура досі залишається на місці. При цьому по дорозі розсипане насіння, тому дніпряни не упускають можливості і підходять до місця ДТП, щоб сфотографувати перевернуті фури і набрати повні кишені насіння соняшнику.

При цьому ДТП сталася ще ввечері, і станом на даний момент фура продовжує "лежати" на узбіччі дороги. Робочі за допомогою лопат і екскаватора збирають насіння, яке висипалися з фури на дорогу. Спритні дніпряни теж не залишились осторонь і вирішили допомогти робітникам - перехожі підходять до місця аварії і пригощаються насінням.

В соцмережі оприлюднили відео, як хлопець на велосипеді під'їхав "пригоститись", а також до купи насіння підходила дівчина.

Повідомлялось також, що одразу після аварії на місце події приїхала поліція. Правоохоронці склали на водія вантажного автомобіля MAN протокол по ст. 124 КУпАП за порушення правил дорожнього руху.

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