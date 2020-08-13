На зауваження про поліцію дівчина ніяк не відреагувала

На Дніпропетровщині чергова шкуродерка стала "зіркою" соцмереж

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".

Так, зазначається, що у Кам'янському Дніпропетровської області дівчина жорстоко "виховує" своїх домашніх тварин. Одну собаку вона била, а другу нацьковувала на безпритульних тварин.

В соцмережі опублікували відео, на якому дівчина з Кам'янського вкрай жорстоким способом "виховує" своїх тварин.

Вона сиділа з друзями на лавочці, коли до неї підбігла її собака породи кокер-спанієль. Дівчина почала на неї кричати, бити і смикати. Дівчина, яка сиділа поряд, зробила їй зауваження і попередила на рахунок поліції, на що власниця собак відреагувала без ентузіазму.

"Та мені все одно, це мої собаки, як хочу, так і звертаюся!", - заявила вона.

В соцмережі також повідомляють, що у цієї дівчини є ще й пітбуль, ставлення до якого також викликає шок.

"Взявши його, вона підійшла до дворняги і почала говорити: "Давай, цапні її, порви її". Якщо це виховання собаки, то воно повинно бути трохи інакшим", - написала авторка публікації.

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