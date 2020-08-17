У Дніпрі поліція затримала квартирних крадіїв

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Так, у минулу п'ятницю, 14 серпня, в поліцію надійшло повідомлення про крадіжку в квартирі у Соборному районі Дніпра.

Поліцейські з'ясували, що до скоєння злочину причетні троє чоловіків Дніпра віком від 36 до 49 років. Зловмисники підбирали ключі до осель та проникали в квартири.

Оперативникам вдалося затримати всіх фігурантів злочинної групи. У їхніх помешканнях провели обшуки, в ході яких вилучили телефони, гроші, золоті вироби та набір ключів, за допомогою яких зловмисники скоювали крадіжки.

Провівши неохідні слідчі дії, поліцейські встановили причетність чоловіків до ще однієї крадіжки в Соборному районі Дніпра.

Наразі всі фігуранти справи затримані поліцією. Проти них відкрито справу за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

В даний час поліція встановлює інші епізоди злочинної діяльності затриманих і роль кожного учасника угруповання.

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