У Дніпрі пошкодили агітаційний намет партії "Опозиційна платформа - За життя"
Як передає Politeka, відповідні фото і відео з'явились на одному з Telegram-каналів.
На оприлюднених кадрах можна побачити, як у Дніпрі чоловік підходить до дівчини, яка роздає листівки біля намету ОПЗЖ. При цьому на листівках та на самому наметі міститься заклик до проведення референдуму у Дніпрі. Автор відео нагадав дівчині, яка працює в наметі, до чого призвели "референдуми" на Донбасі та в Криму, однак у відповідь вона мовчала.
"Скільки референдумів вже було? Скільки людей загинуло через твій референдум? Ти хочешь, щоб тут війна була? Що ти мовчиш? Ти війну пропагандуєш?" - звернувся автор відео до дівчини, однак вона так нічого і не відповіла.
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У кадр також потрапили самі листівки, які роздавали в наметі - це агітація депутата місьради Дніпра від партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергія Нікітіна.
Раніше повідомлялось, що з'явились фотографії п'ятьох зіпсованих бігбордів депутата місьради Дніпра від партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергія Нікітіна. На бігбордах міститься заклик до проведення "референдуму". Згодом на агітаційних щитах з'явились наліпки "за рашку" і "сепарам потрібен референдум". Також бігборди обливали фарбою.
Нагадаємо, у Дніпрі з'явилися бігборди "за референдум": реакція активістів не забарилась, кадри.
Також Politeka писала, що загиблого на Донбасі морпіха Ярослава Журавля зустрічали живим коридором: на Дніпропетровщині провели в останню путь морпіха-героя.