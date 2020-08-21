Зазначається, що близько третьої години ночі патрульний екіпаж помітив на вулиці Карагандинській невідомого, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Його зупинили та вирішили перевірити. Жодних документів чоловік при собі не мав, однак поліцейські помітили, що зупинений ними громадянин зовні схожий за орієнтуванням на того, хто останнім часом розбивав лобове скло на різних машинах, припаркованих на подвір'ї в одному з районів міста - у Придніпровську.