У Дніпрі затримали чоловіка, який вірогідно розбивав лобове скло машин в одному з районів міста
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Так, за даними правоохоронців, патрульні виявили чоловіка, який ймовірно є причетним до пошкодження автомобілів.
Зазначається, що близько третьої години ночі патрульний екіпаж помітив на вулиці Карагандинській невідомого, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Його зупинили та вирішили перевірити. Жодних документів чоловік при собі не мав, однак поліцейські помітили, що зупинений ними громадянин зовні схожий за орієнтуванням на того, хто останнім часом розбивав лобове скло на різних машинах, припаркованих на подвір'ї в одному з районів міста - у Придніпровську.
"Для встановлення особи та з'ясування його причетності до пошкодження майна патрульні доставили чоловіка до Самарського відділку поліції", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що на житловому масиві "Придніпровськ" невідомий ночами регулярно розбиває лобове скло автівок камінням.
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