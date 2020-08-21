У Дніпрі в підвалі лікарні знайшли труп чоловіка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, відомо, що труп чоловіка виявили у підвалі дніпровської лікарні №2. При цьому тіло перебувало на місці досить тривалий час - протягом двох тижнів. Особу померлого ідентифікувати поки що не вдалося. Про інцидент повідомили в поліцію, правоохоронці почали рослідування за даним фактом.

"У підвалі лікарні знайшли труп чоловіка. Сантехнік спустився в покинутий підвал на території лікарні №2 і побачив труп чоловіка. Він пролежав там близько двох тижнів. Ким був загиблої і що сталося - невідомо. Ведеться розслідування", - йдеться в повідомленні.

Раніше також повідомлялось, що у Дніпрі робочого вдарило струмом, через що він впав з великої висоти та помер на місці. Трагедія сталася на Вокзальній площі під час ремонту магазину. Робітник отримав удар струмом, від чого він впав з риштування (висота приблизно 8 м) і помер. Хлопцеві був 21 рік.

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