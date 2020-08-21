На Дніпропетровщині розшукують батьків маленької дівчинки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кам'янського відділу поліції.
Так, у місті Кам'янське Дніпропетровської області розшукують батьків або рідних знайденої маленької дівчинки.
За даними поліції, небайдужі люди виявили дівчинку на вулиці і відвели її в поліцію. Звідти дитину передали в медустанову, де вона перебуває вже протягом одного тижня.
Дівчинка розповіла, що її звуть Вероніка Монохіна, їй 8 років. Свою адресу вона назвати не змогла. Матір дівчинки - Альона.
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Протягом тижня правоохоронці не припиняють пошуки рідних дівчинки. Нещодавно поліцейські провідали її в медустанові, де вона перебуває. Їй принесли речі першої необхідності, розмальовки, олівці, солодощі та іграшки.
"Кому відомі батьки дівчинки або місце проживання, повідомте, будь ласка, в поліцію за тел. 102, 096-586-94-41, 097-715-19-60 або іншим зручним способом", - звернулись поліцейські до дніпрян.
Тим часом правоохоронці Кам'янського не полишають пошуки матері Вероніки та намагаються з’ясувати обставин, в яких дитина залишилась без нагляду батьків.
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