Зараз дівчинка перебуває в лікарні

На Дніпропетровщині розшукують батьків маленької дівчинки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кам'янського відділу поліції.

Так, у місті Кам'янське Дніпропетровської області розшукують батьків або рідних знайденої маленької дівчинки.

За даними поліції, небайдужі люди виявили дівчинку на вулиці і відвели її в поліцію. Звідти дитину передали в медустанову, де вона перебуває вже протягом одного тижня.

Дівчинка розповіла, що її звуть Вероніка Монохіна, їй 8 років. Свою адресу вона назвати не змогла. Матір дівчинки - Альона.

Протягом тижня правоохоронці не припиняють пошуки рідних дівчинки. Нещодавно поліцейські провідали її в медустанові, де вона перебуває. Їй принесли речі першої необхідності, розмальовки, олівці, солодощі та іграшки.

"Кому відомі батьки дівчинки або місце проживання, повідомте, будь ласка, в поліцію за тел. 102, 096-586-94-41, 097-715-19-60 або іншим зручним способом", - звернулись поліцейські до дніпрян.

Тим часом правоохоронці Кам'янського не полишають пошуки матері Вероніки та намагаються з’ясувати обставин, в яких дитина залишилась без нагляду батьків.

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