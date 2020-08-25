У Дніпрі дитина, яку закрили на балконі, влаштувала пожежу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, у Дніпрі на вулиці Єлова, 7А горіла квартира на другому поверсі, а всередині були люди.

Пожежні, прибувши на виклик, дізналися, що повідомила про спалах сусідка.

Встановлено, що мама 4-річного хлопчика разом зі своїм співмешканцем і двома гостями (чоловіком і жінкою) випивали. Вони закрили дитину на балконі, щоб та їм "не заважала". На балконі маленький хлопчик почав гратися із сірниками і випадково підпалив поліетиленовий пакет. Після цього вогонь перекинувся на стелю. Пожежники прибули на виклик і швидко локалізували вогонь.

Відомо, що мама хлопчика і всі, хто був у квартирі в момент пожежі, перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Також на місце події приїхали лікарі, які госпіталізували хлопчика з матір'ю дитяче відділення міськлікарні №9. Також про дану подію повідомили у відділ ювенальної превенції.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі з двох торгових центрів евакуювали людей через повідомлення про пожежу. Зокрема, через пожежу людей просили покинути територію двох ТЦ: "Терра" і "Мост-сіті".

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