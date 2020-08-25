У Дніпрі чоловік подзвонив у Службу порятунку та заявив про замінування ТЦ, тому що не зміг додзвонитись у поліцію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, за даними місцевих ЗМІ, у Дніпрі чоловік повідомив в Службу порятунку про замінування одного з торгових центрів.

Заявник перебував неподалік від ТЦ "Терра". Згодом 31-річний чоловік пояснив, що заявив про замінування, тому що йому не вдалося додзвонитися на спецлінію "102". За його словами, початково він хотів повідомити в поліцію про те, що біля торгового центру почалася бійка. Через те, що з поліцією зв'язатись йому не вдалось, дніпрянин пішов на обман.

Поліцейські провели поверхневий обшук чоловіка. При собі у нього був телефон, з якого він дзвонив у Службу порятунку. Чоловіка доставили у відділ поліції.

Раніше також повідомлялось, що у Дніпрі з двох торгових центрів евакуювали людей через повідомлення про пожежу. Через пожежу людей попросили покинути територію двох ТЦ: "Терра" і "Мост-сіті". Територію ТЦ огородили стрічкою. Також до будівлі прибули співробітники служб порятунку з собаками.

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