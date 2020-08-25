У Дніпрі неадекватний чоловік кидався з ножем на дітей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис у соцмережі.

Так, у житловому масиві "Ігрень" чоловік віком близько 60 років кидався з ножем на дітей і дорослих перехожих.

Очевидці розповіли, що поведінка пенсіонера була неадекватною. Він говорив, що живе по вулиці Спогадів, 200, і декілька разів згадував про "Любов Іванівну". За йогос ловами, так нібито звуть його співмешканку. Місцеві чоловіки наздогнали чоловіка і викликали поліцію.

У коментарях дніпряни розповіли, що цей чоловіК, за його власними твердженнями, сидів 20 років у в'язниці. Інші зазначають, що їхали з ним в громадському транспорті, і він приставав до всіх пасажирів.

Згодом авторка допису зазначила, що цей чоловік не місцевий і відсидів 23 роки в місцях позбавлення волі.

Його взяла під опіку церква, визначили жити до жінки на вул. Спогадів, 200.

На місце події викликали поліцію, і чоловіка забрали у Самарське відділення. Також правоохоронці повідомили, що цей чоловік 1963 року народження.

"Повний неадекват, дуже небезпечний, кидався на дітей з ножем", - коментує авторка відео.

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