У Дніпрі неадекватний чоловік кидався з ножем на дітей
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис у соцмережі.
Так, у житловому масиві "Ігрень" чоловік віком близько 60 років кидався з ножем на дітей і дорослих перехожих.
Очевидці розповіли, що поведінка пенсіонера була неадекватною. Він говорив, що живе по вулиці Спогадів, 200, і декілька разів згадував про "Любов Іванівну". За йогос ловами, так нібито звуть його співмешканку. Місцеві чоловіки наздогнали чоловіка і викликали поліцію.
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У коментарях дніпряни розповіли, що цей чоловіК, за його власними твердженнями, сидів 20 років у в'язниці. Інші зазначають, що їхали з ним в громадському транспорті, і він приставав до всіх пасажирів.
Згодом авторка допису зазначила, що цей чоловік не місцевий і відсидів 23 роки в місцях позбавлення волі.
Його взяла під опіку церква, визначили жити до жінки на вул. Спогадів, 200.
На місце події викликали поліцію, і чоловіка забрали у Самарське відділення. Також правоохоронці повідомили, що цей чоловік 1963 року народження.
"Повний неадекват, дуже небезпечний, кидався на дітей з ножем", - коментує авторка відео.
Нагадаємо, під Дніпром п'яний чоловік відкрив стрілянину по дітях: "Хотів налякати".
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