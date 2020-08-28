На місце одразу ж прибули піротехніки

У Дніпрі у водоймі знайшли заряджений гранатомет

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, у місті Дніпрі чоловік, купаючись у водоймі, знайшов заряджений гранатомет.

За даними ЗМІ, дніпрянин відпочивав біля водойми. Купаючись, він намацав у воді дивний предмет. Коли чоловік його дістав, то зрозумів, що це гранатомет.

Чоловік одразу ж викликав на місце події вибухотехніків. Після прибуття, рятувальнами було встановлено, що гранатомет заряджений.

Боєприпас не змогли знешкодити на місці, тому відправили його на експертизу.

На відео, котре знімає дитина, можна почути, що під час купання відпочиваючі знайшли гранатомет.

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