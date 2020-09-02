На Дніпропетровщині у двір приватного будинку закинули гранату

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, у Дніпропетровській області в місті Нікополі сталася надзвичайна подія: у двір приватного будинку невідомий кинув бойову гранату РГД-5, в результаті чого прогримів вибух.

За даними місцевих ЗМІ, що посилаються на власні джерела, пригода сталася вночі у Нікополі на вулиці Північній.

Зазначається, що невідомий кинув гранату у двір приватного домоволодіння, яке належить чоловікові, який на даний момент відбуває у в'язниці покарання за вчинення злочину.

Його співмешканки на момент вибуху в домі не було. Однак у самому будинку на території приватного домоволодіння під час інциденту ночували троє будівельників. Близько третьої години ночі чоловіки почули вибух і вибігли на подвір'я, але там нікого не було.

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