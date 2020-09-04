На Дніпропетровщині затримали групу злочинців, яка займалась вимаганням коштів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Так, спецпризначенці КОРД разом з поліцейськими затримали злочинців під час отримання першої частини грошей у сумі 700 тис. гривень.

За даними поліції, до складу злочинної групи входило троє чоловіків, жителі м. Дніпра, Синельникове та Солонянського району. Протягом місяця вони постійно телефонували фермерам та погрожували їм фізичною розправою.

Більш того, щоб довести серйозність своїх намірів, злочинці підпалили територію біля зерносховища та обстріляли його. За безперешкодний "дозвіл" на фермервство і за те, щоб залишити у спокої родину та не шкодити майно, злочинці вимагали 4 млн гривень.

Правоохоронці зібрали докази вимагання коштів з потерпілих і затримали їх при передачі першої частини грошей від фермерів в сумі 700 тис. гривень.

Під час обшуків вдома і в автомобілях затриманих було вилучено грошові кошти, зброю та боєприпаси.

Злочинцям загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Дніпром озброєна банда атакувала фермерів, кадри: "Травили собак і...".

Також Politeka писала про те, що у Дніпрі виправдовують чоловіка, який побив дівчину в маршрутці: "Завжди допоможе".

Раніше Politeka повідомляла, що жінка атакувала дітей в Дніпрі, приїхала швидка і поліція: "Бризнула в обличчя...".