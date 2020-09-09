У Дніпропетровській області у нетверезої горе-матері відібрали дитину

Про це повідомляє Politeka з посиланням місцеве видання "Репортер".

Так, у Кривому Розі співробітники дитячого саду повідомили в поліцію, що не можуть зв'язатися з батьками їхнього вихованця, який не відвідує заклад протягом довгого часу.

Поліцейські розшукали матір, яка разом зі своїм співмешканцем перебувала в нетверезому стані, а також її п'ятирічного сина.

Поліцейські помітили у жінки синець під оком, що, за словами правоохоронців, є доказом про наявність скандалів і бійок в сім'ї.

Сама квартира, як розповіли в поліції, була завалена сміттям, речі розкидані, постільна білизна брудна, кімнати не відремонтовані, стіни лущилися.

На матір склали адмінпротокол за ст. 184 про невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей. Дитину направили в реабілітаційний центр.

Всі матеріали справи передадуть до суду.

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Небайдужі сусіди почули, що над маленькою дівчинкою знущаються її батьки. На місце події нмісцеві жителі викликали поліцію і написали заяву щодо цього інциденту. За словами очевидців, мати і її співмешканець насильно укладали спати дитину, було чутно ненормативну лексику, дівчинці погрожували фізичною розправою. Після цього сусіди почули сухі хрипи і кашель.

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