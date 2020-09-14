У Дніпропетровській області розслідують подвійне вбивство

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу полції області.

За даними правоохоронців, у міську лікарню №1 міста Нікополя Дніпропетровської області невідомий доставив двох чоловіків зі смертельним вогнепальними пораненнями. Особи загиблих було встановлено.

Наразі, як повідомили правоохоронці, для затримання підозрюваного у вбивстві по Дніпропетровській області оголошено оперативний план "Сирена".

Відомо, що у Нікополі на Новопавлівці в результаті конфлікту загинули двоє чоловіків. Після скоєння злочину невідомий на автомобілі Daewoo Lanos привіз до лікарні два трупа і зник в невідомому напрямку.

Зараз поліцейські розшукують причетних до скоєння цього злочину, які можуть пересуватися на автомобілях трьох марок - Chevrolet, Audі і Lexus. Також співробітники поліції просять водіїв Дніпропетровської області з розумінням поставитися до перевірок їхніх транспортних засобів.

"Якщо вам щось відомо про те, що сталося, телефонуйте 102", - закликають у поліції.

Також у поліції повідомили, що за даним фактом було відкрито кримінальне провадження.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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