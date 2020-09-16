У Кривому Розі будинок буквально тріщить по швах, однак експерти визнали його неаварійним
Про це повідомляє Politeka з посиланням на 34-й канал.
Так, у Кривому Розі Дніпропетровської області будинок розходиться по швах. Мешканці триповерхівки впевнені, що житло ось-ось завалиться. Через каналізаційні води, які розмивають фундамент, по стінах пішли тріщини.
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Мешканці будинку зверталися до керуючого і до мерії, однак результатів це не дало. Експерти визнали, що будинок неаварійний.
За словами мешканки будинку Світлани, її квартира на першому поверсі почала тріщати ще 8 років тому. З тих пір, за її словами, вона регулярно оббиває пороги чиновників, але все марно. Разом з трьома дітьми довелося шукати інше житло.
Люди скаржаться, що тріск чути навіть серед ночі. Мешканці будинку бояться, що будинок може просто звалитися в будь-який момент, адже руйнується несуча стіна.
"Рахунок йде не на роки, а ще кілька місяців - і буде катастрофа. Ця стіна піде, і весь будинок складеться, як картковий", - впевнена одна з мешканок.
Нагадаємо, дніпрян попереджають про нашестя щурів, кадри: як боротися з гризунами в житлових будинках.
Раніше Politeka повідомляла, що у Дніпрі мешканці багатоповерхівки можуть залишитися без даху над головою: стоки каналізації руйнують фундамент.