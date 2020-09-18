На Дніпропетровщині затримали жінку, яка систематично обкрадала людей похилого віку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслжубу поліції Дніпропетровської області.

Так, у Кам`янському Дніпропетровської області поліцейські затримали серійну крадійку.

За даними правоохоронців, жінка обґрунтовано підозрюється у скоєнні п’яти крадіжок на території міста.

Поліція затримала підозрювану у серії крадіжок. Нею виявилася раніше неодноразова судима за скоєння аналогічних злочинів 26-річна місцева жителька.

В полції розповіли, що жінка обкрадала жінок та чоловіків похилого віку. Вона діяла за чіткою схемою: сідала поряд з ними у кафе та розповідала їм різні історії про своє життя, під час яких і обкрадала потерпілих, забираючи у них майно. Викрадені речі жінка продавала, а виручені кошті витрачала на власні особисті потреби.

Жінці повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання від арешту строком на півроку до позбавлення волі строком до 5 років.

Пресслужба поліції також опублікувала фото телефону, який викрала молода жінка у однієї зі своїх жертв.

Раніше також повідомлялось, що у Дніпрі дві жінки представилися працівниками Пенсійного фонду і вкрали у чоловіка пенсійного віку 90 тисяч гривень. Затримали зловмисниць через декілька тижнів після скоєння злочину.

Нагадаємо, в Дніпрі шахрайки почали "полювання" на людей похилого віку: "віддав їм більше 100 тисяч...".

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