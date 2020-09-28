У Дніпрі чоловік вибив головою двері супермаркету і кидався на перехожих

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, за даними місцевого ЗМІ, неадекватний чоловік, перебуваючи в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння, розбив головою скляні двері супермаркету і кидався на перехожих. На місце інциденту прибула поліція і знешкодила дебошира. На чоловіка вдягнули наручники.

Пригода сталася ввечері на проспекті Поля, біля одного із супермаркетів, неподалік від парку імені Писаржевського.

Повідомляється, що чоловік був з оголеним торсом та перебував явно в неадекватному і агресивному стані. Він з розгону розбив скляні двері супермаркету, підібрав палицю і почав кидатися на перехожих. Також на одну з проходили жінок він замахувався палицею. Очевидці стверджують, що нападник в цей час був напідпитку або під впливом наркотиків.

Поліцейські прибули на місце інциденту і побачили, що 25-річний хлопець поводиться агресивно і зухвало, не відповідає на питання правоохоронців. Також він спробував нанести собі тілесні ушкодження і бився головою об стіну супермаркету. Поліцейські вгамували неадекватного чоловіка, вдягнувши на нього наручники.

Чоловіка затримали і доставили у відділення поліції для подальшого розгляду справи.

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