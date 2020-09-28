На Дніпропетровщині святкування дня народження закінчилось ножовим пораненням дитини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції області.

Так, у Кам'янському під час конфлікту місцевий житель наніс 12-річній дівчинці три ножових поранення.

Інцидент стався в Південному районі міста. У поліцію надійшло повідомлення про те, що ввечері 24 вересня у дворі будинку мати дівчинки зі знайомими чоловіками святкувала день народження своєї дочки. Під час застілля між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Під час сутички 12-річна дівчинка отримала три ножових поранення. На місце події приїхала швидка, і дівчинку забрали в лікарню для надання медичної допомоги. Чоловік, який поранив дитину, зник з місця злочину.

Згодом поліція встановила, що ножові поранення дитині наніс 21-річний раніше судимий місцевий житель.

Наразі чоловіка вдалось затримати. Йому оголосили про підозру - зловмиснику загрожує до семи років тюрми.

"За погодженням з місцевою прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років", - повідомляють в поліції.

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