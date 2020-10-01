У Кривому Розі Дніпропетровської області у нетверезих батьків забрали дитину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Так, поліцейські вилучили 2-річного хлопчика з неблагополучної сім'ї і доставили в лікарню для медичного обстеження.

Співробітники Криворізького відділу поліції спільно зі службою у справах дітей та шкільним офіцером поліції відвідали неблагополучну сім'ю. Під час візиту правоохоронців батьки малолітньої дитини перебували в стані алкогольного сп'яніння. Сама дитина при цьому була недоглянута і голодна.

В поліції наголошують, що батьки-алкголіки і раніше притягувалися до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Тоді співробітники ювенальної поліції спілкувалися з ними з приводу неналежного виконання обов'язків по відношенню до маленького сина, але, як можна помітити, численні розмови не дали жодного результату. Тепер фахівці служби у справах дітей готуються документи для подачі в суд для позбавлення батьків-алкоголіків батьківських прав.

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