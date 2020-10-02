У Дніпрі будівля вищого навчального закладу "не впоралась" із непогодою - її затопило після дощу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію Марка Семенюка в соцмережі.
Так, дніпрянин опублікував відео з будівлі спорткомплексу Дніпровського національного університету, який затопило після дощу.
Спорткомплекс найбільшого в Дніпрі вишу не впорався з негодою. На кадрах можна побачити, як з даху стікають цілі потоки дощової води.
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В університеті під струмені з водою підставили відра і ганчірки, але це не врятувало зал від затоплення. Через переповнені відра вода стікала на підлогу.
За словами автора допису, з цією проблемою ДНУ стикається вже не вперше, і останні три роки зали регулярно затоплює після дощу. Однак цього разу ситуація загострилася - в корпусі зірвало ливневки.
"Ну, як зірвало - вона просто згнила. На вигині труби іржа вже не витримала", - пишу автор відео.
Дніпрянин також нагадав, що скоро у вищому навчальному закладі мають обирати нового ректора. На тлі цього він порадив новому керівнику вишу звернути увагу на цю проблему.
Нагадаємо, у Дніпрі розбушувалася негода: на машини падають дерева, кадри.
Раніше Pоliteka повідомляла, що під Дніпром почалося справжнє екологічне лихо, кадри: "Трупний запах на кілометри...".