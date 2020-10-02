У Дніпрі будівля вищого навчального закладу "не впоралась" із непогодою - її затопило після дощу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію Марка Семенюка в соцмережі.

Так, дніпрянин опублікував відео з будівлі спорткомплексу Дніпровського національного університету, який затопило після дощу.

Спорткомплекс найбільшого в Дніпрі вишу не впорався з негодою. На кадрах можна побачити, як з даху стікають цілі потоки дощової води.

В університеті під струмені з водою підставили відра і ганчірки, але це не врятувало зал від затоплення. Через переповнені відра вода стікала на підлогу.

За словами автора допису, з цією проблемою ДНУ стикається вже не вперше, і останні три роки зали регулярно затоплює після дощу. Однак цього разу ситуація загострилася - в корпусі зірвало ливневки.

"Ну, як зірвало - вона просто згнила. На вигині труби іржа вже не витримала", - пишу автор відео.

Замалчивание таких историй – преступление! Как бы мы не любили тебя – лучший университет города... Кто не знает, это спорткомплекс Днепровского национального университета имени Олеся Гончара. И этот дождь он явно переживает с трудом. Хотя проблема абсолютно не нова, потопы в комплексе за последние года 3 (а может и больше), увы, стали нормой. В дождливую погоду часть зала стабильно под каплями дождя, игры в мини футбол или баскет под тряпки на одной из бровок – обычное дело. Но сейчас все вышло далеко за рамки – сорвало ливневку. Ну, как сорвало – она просто сгнила. На изгибе трубы ржавчина уже не выдержала. Это поучительная история, как игнорирование мелких проблем приводит к таким последствиям. Надеюсь, после этой ситуации пойдет процесс налаживания контроля за капитальным обслуживанием комплекса. Потому как здесь налицо халатность и просто неисполнение банальных норм по контролю за внутренней инфраструктурой. В самом университете ожидается процесс избрания нового ректора. И всем кандидатам, которые претендуют на место в управлении лучшим вузом в городе (я по-прежнему его считаю лучшим), было бы очень правильно обратить на эту ситуацию внимание. Без показухи. В университете это не одна проблема, которая требовала вмешательства ещё вчера. Но будет хорошо, если этот случай станет отправной точкой к приведению этих проблем в порядок. Gepostet von Марк Семенюк am Donnerstag, 1. Oktober 2020

Дніпрянин також нагадав, що скоро у вищому навчальному закладі мають обирати нового ректора. На тлі цього він порадив новому керівнику вишу звернути увагу на цю проблему.

Нагадаємо, у Дніпрі розбушувалася негода: на машини падають дерева, кадри.

Раніше Pоliteka повідомляла, що під Дніпром почалося справжнє екологічне лихо, кадри: "Трупний запах на кілометри...".