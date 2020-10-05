Все вкрадене злодій здавав у ломбард

На Дніпропетровщині затримали серійного крадія, "на рахунку" якого пограбування семи будинків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Так, за даними поліції, чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні семи крадіжок з приватних домоволодінь.

Як з’ясували поліцейські, протягом року року 28-річний житель міста Кам'янське Дніпропетровської області шляхом злому проникав до будинків, розташованих у Петриківському районі, та крав цінне майно потерпілих. Скоївши крадіжку, він вантажив все до автомобілю, на якому й пересувався селами району.

Все викрадене майно зловмисник збував у ломбарди, а отримані гроші витрачав на особисті потреби.

В поліції повідомили, що серійному крадію вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Наразі слідчі перевіряють чоловіка на причетність до скоєння інших майнових злочинів на території району. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні поліції.

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