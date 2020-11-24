У Дніпропетровській області зросла "захворюваність" китайським вірусом
Як передає Politeka.net, тривожну статистику на своїй сторінці у Facebook опублікував міський голова Покрова Олександр Шаповал.
Як передає Politeka.net, тривожну статистику на своїй сторінці у Facebook опублікував міський голова Покрова Олександр Шаповал.
За його словами, вірус в населеному пункті поширюється божевільними темпами.
"За останню добу в покриві зафіксовано 39 нових випадків коронавірусу. Всього захворіло 248 осіб! З березня по 30 вересня було 33 хворих. За неповних два місяці ця цифра збільшилася на 215 осіб! Серед хворих діти і вчителі. В одній зі шкіл хворіє 50% педагогів!",- йдеться в повідомленні.
Шаповал підкреслив, що захворюваність зростає і це факт.
"Як і те, що якщо ми не будемо дотримуватися необхідних запобіжних заходів, то нас нікому буде лікувати. Тому що медики теж люди і вони теж хворіють. На сьогодні хворіє їх чимало. Прості речі рятують життя, давайте це пам'ятати і дотримуватися карантинних заходів", - підсумував мер міста.
Зазначимо, що станом на 24 листопада у Дніпрі та області підтверджено 15 424 випадки захворювання "китайським" вірусом. Одужали всього 10 794 людини.
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Також Politeka повідомляла, що студенти Дніпра розповіли про численні випадки китайського вірусу
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