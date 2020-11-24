"Як і те, що якщо ми не будемо дотримуватися необхідних запобіжних заходів, то нас нікому буде лікувати. Тому що медики теж люди і вони теж хворіють. На сьогодні хворіє їх чимало. Прості речі рятують життя, давайте це пам'ятати і дотримуватися карантинних заходів", - підсумував мер міста.