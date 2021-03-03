Намагайтеся перевіряти точність інформації стосуються дитячих самогубств, у мережі виявили безліч обману з цього приводу

Про це пише "Інформатор".

Стало відомо, що деякі ЗМІ поширюють інформацію що не відповідає дійсності про дитячі самогубства. Тема, піднята в цих джерелах, свідчить, наприклад, що "3 березня визнали Днем суїцидів", "підлітки стають жертвами небезпечної гри", "Перевірте мобільні ваших дітей".

Зазвичай такі заголовки мало хто перевіряє на правдивість.

Так, у Дніпрі за 2021 рік не було відзначено жодного випадку самогубства. По можливості, намагайтеся перевіряти інформацію, що надходить до вас з будь-яких джерел. Не впадайте в паніку, як деякі зарубіжні сайти.

Реальні випадки з дитячими смертями все ж сталися в Україні. Падіння двох дівчат 13 і 15 років з балкона не було пов'язане з будь-якою смертельною грою. У Боярці дві школярки отруїлися таблетками, а в Умані такими ж ліками отруїлися двоє підлітків. Однак вони не планували самогубство, зроблено все було з дитячої цікавості, але закінчилося трагедією.

Зараз на офіційному сайті інтернет представництва Президента України були оприлюднені кілька петицій з проханням закрити соціальну мережу Tik Tok. Поки документам вдалося зібрати по 200 підписів, а потрібно 25 000.

Яку роль у всьому відіграє дата 3 березня, можуть запитати читачі. За поширюваною інформацією можна зробити висновок, що це день запобігання самогубств. Це не відповідає дійсності, оскільки ВООЗ встановив іншу дату-10 вересня.

Виявилося, що Березнева дата пов'язана з виступом людини читає лекції про запобігання дитячих самогубств. Звуть його Kevin Hines, саме 3 березня у нього запланований виступ.

Соціальна мережа, звинувачена в поширенні, пропаганді та впливі на смертність підлітків, давно блокує і видаляє подібний контент.

За словами співробітників поліції, з метою профілактики перебування в Інтернеті, регулярно проводяться бесіди з дітьми та керівниками дитячих установ.

Є кілька телефонів довіри, де можуть надати допомогу:

753-42-61-кризовий центр Дніпропетровської клінічної психіатричної лікарні.

753-44-96-номер реєстратури психіатричної лікарні.

(099) 624-05-69, (067) 737-79-11 — номер Євгенія Юр'єва (для тих у кого є час і можливість системно займатися лікуванням).

0-800-505-085-гаряча лінія психологічної допомоги ДніпроОДА (час роботи 14:00-18:00).

376-53-83, 748-07-39 — Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги;

767-18-41-телефон довіри при Дніпровському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Нагадавши, у Дніпрі помінялися правила прийому в дитячий сад.

Як повідомляла Politeka, у Дніпрі перекриють одну з вулиць у центрі.

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