Водій маршрутки не захотів везти дитину, дівчинку вигнали з салону

Про це пише "Інформатор".

О 07:00 3 березня водій мікроавтобуса, що здійснює рейс по 2 маршруту, не став везти дитину, заплатив за проїзд. Свої дії чоловік пояснює тим, що школярка за проїзд не заплатила. Він вигнав дівчинку з салону, не доїхавши до місця призначення, дитина зазнала сильного стресу.

Звичайно, Ольга, так звуть матір дитини, цілком підтримує версію дочки. Вона стверджує, що оплата була проведена, як тільки дочка увійшла в автобус. Зазвичай це відбувається при вході в салон маршрутки.

Так, Ольга повідомила, що дочка рано вранці сіла в маршрутку на своїй зупинці. Авто їхало в бік кінцевої зупинки Ігрень. Після кінцевої, маршрутка їде в бік Придніпровська, де розташований навчальний заклад.

Водій взявши оплату за проїзд, висадив школярку в Ігрені (на кінцевій). Дитина почала протестувати, доводячи, що гроші вже заплачені за всю поїздку в обидва кінці. Але водій вигнав її з салону.

Розсерджена жінка, чия дитина не доїхала до школи, пішла до Івана Васюченка, який є представником Департаменту транспорту.

Васюченко погодився, що водій був не правий. Його поведінка після дисциплінарного стягнення з попередженням була зухвалою. Чоловік дозволив собі закурити в салоні.

Представник вважає, що чоловіка необхідно звільнити найближчим часом. Також він звертає увагу, що за існуючими правилами на кінцевій зупинці виходять всі. Пасажири, які очікують прибуття транспорту, стоять у черзі на посадку. Отже, дитина повинна була покинути салон і потім знову зайняти своє місце.

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