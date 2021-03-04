Пасажири дніпровської маршрутки №107 не доїхали до місця призначення, а потрапили в аварію, постраждалих немає

Про це пише "Інформатор".

За попередніми даними, водій мікроавтобуса віз пасажирів за маршрутом №107 у місті Дніпрі. Можливо, що їзда для нього була занадто повільною, оскільки чоловік вирішив обігнати фуру.

На жаль, йому даний маневр не вдався, оскільки щось поміщало. Пасажири маршрутки №107 не встигли доїхати до місця свого призначення. Сталася дорожньо-транспортна аварія.

Це сталося 4 березня в районі Запорізького шосе, коли водії двох автотранспортних засобів рухалися, кожен зі своєю швидкістю.

Водій мікроавтобуса їхав по заданому маршруту в бік житлового масиву Тополя. У цей час Водій вантажної машини, як він повідомив співробітникам поліції, став виїжджати з боку космічної вулиці, дотримуючись лівого ряду. Чоловік прагнув виїхати на Запорізьке шосе.

Тоді ж водій маршрутки вирішив здійснити обгін, в результаті потрапив в аварію. На щастя, пасажири, які перебувають в цей час в салоні, не постраждали. Їх висадили, простеживши за безпекою.

На місці події працюють поліцейські, які встановлюють всі подробиці справи. Повідомляється, що на цій ділянці дороги утворився величезний затор з авто.

З місця події опублікували фотографію, яка зроблена з висоти і дозволяє розглянути деякі подробиці. Видно, як легкові машини по одній, насилу об'їжджають фуру. Вона перегородила майже всю трасу.

Проїзд особливо для великих вантажних машин утруднений.

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