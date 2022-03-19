Як пише Politeka.net, українці захищаються від російських окупантів вже 24-ту добу. За цей час вдалося не тільки ворога зупинити, а й піти в контрнаступ за деякими напрямками. Незважаючи на сильну відповідь російським окупантам українська армія теж несе втрати. І сьогодні, 19 березня, стало відомо про загибель жителя Дніпропетровщини Романа Коренюка. Про це повідомили в тг-каналі "Труха Дніпро".

"Загинув боєць з Дніпропетровщини

У бою з окупантами загинув старший солдат ЗСУ Коренюк Роман Дмитрович.

Коренюк Роман загинув 3 березня, захищаючи свободу і незалежність своєї країни. Сьогодні, 19 березня, Роману б виповнилося 30 років.

Український воїн працював майстром гірської дільниці №5 шахти "Жовтнева", - було написано в повідомленні.

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