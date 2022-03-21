Як пише Politeka.net, українці захищають свою землю вже 26-ту добу від російських окупантів. Хоч ворог і менше став використовувати авіацію, але донині продовжує вторгатися в повітряний простір України. Повітряне командування "Схід" на сторінці у Фейсбук повідомили про нові перемоги у своєму секторі відповідальності.

"Ворог вже неодноразово стикався з українським ППО і змушений знизити інтенсивність польотів як літаків, так і крилатих ракет. Однак досі рухається в наш повітряний простір своїми БПЛА. Даремно. Вчора ввечері мінус одна ворожа допитлива пташка на Дніпропетровщині. Сьогодні після обіду-мінус дві в Харківській області.

Тримаємо стрій! Слава Україні", - написано було в публікації.

Нагадаємо, уродженець Дніпропетровщини загинув у битві з окупантами, подробиці

А ще Politeka писала, що ППО відпрацювала кілька повітряних цілей над Дніпропетровщиною, подробиці

Також Politeka повідомляла, що ППО ЗСУ збила кілька крилатих ракет над Дніпром



