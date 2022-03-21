Як пише Politeka.net, українці захищають свою землю вже 26-ту добу від російських окупантів. Хоч ворог і менше став використовувати авіацію, але донині продовжує вторгатися в повітряний простір України. Повітряне командування "Схід" на сторінці у Фейсбук повідомили про нові перемоги у своєму секторі відповідальності.
"Ворог вже неодноразово стикався з українським ППО і змушений знизити інтенсивність польотів як літаків, так і крилатих ракет. Однак досі рухається в наш повітряний простір своїми БПЛА. Даремно. Вчора ввечері мінус одна ворожа допитлива пташка на Дніпропетровщині. Сьогодні після обіду-мінус дві в Харківській області.
Тримаємо стрій! Слава Україні", - написано було в публікації.
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