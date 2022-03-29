У місті Тернівка Дніпропетровської області озброєний чоловік вигнав з дому свою 42-річну дружину, а сам замкнувся з неповнолітньою дитиною.
Сьогодні, 29 березня, на спецлінію "102" надійшло повідомлення про домашнє насильство в місті Тернівка Дніпропетровської області.
На місце події вирушив екіпаж патрульної поліції, де їх зустріла 42-річна заявниця, яка розповіла, що чоловік вигнав її з дому, а сам залишився вдома з неповнолітньою дитиною.
У 47-річного чоловіка вилучили автомат Калашникова, дві гранати РГД і два магазини з патронами.
Крім цього, чоловіка передали працівникам СБУ для перевірки причетності до диверсійно-розвідувальної діяльності.
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