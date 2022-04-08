Люди знову вийшли на роботу.

Великі підприємства Дніпропетровщини повертаються до роботи. Про це 8 квітня повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Один з металургійних заводів нашої області знову став до роботи. Він отримав замовлення і завантажений на повну. Люди вийшли на роботу. У них буде зарплата, у держави - податки. Це надважливо у цей час», - йдеться в повідомленні

За словами очільника ОВА, в регіоні працюють практично всі великі підприємства.

«І у цьому вже сьогодні наша з вами перемога», - зазначив він.

Ранше повідомлялося, що в прифронтовій Дніпропетровській області стартували ремонти покриття на дорогах державного значення. Роботи відбуваються в межах експлуатаційного утримання. Дорожники ліквідовують аварійну ямковість гарячим асфальтобетоном.

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