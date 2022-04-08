З Харківського Фельдман Екопарку в Дніпро допомагають евакуювати тварин.
Про це повідомляють в на прес-службі Дніпровської міськради. Вивезено вже півтора десятка котячих.
"Дніпро є логістичним центром з перевезення тварин з Харкова. Далі вони відправляються в інші міста, зокрема на захід України, до Києва. Складність процесу перевезення полягає в тому, що Екопарк розташований в близькості до ворожих військ і там постійні обстріли. Тигра вивезли останнім з котячих. Сьогодні ввечері він поїде до Києва",-розповів під час виїзної прес-конференції 8 квітня заступник міського голови Михайло Лисенко.
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