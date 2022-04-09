У Дніпрі, 9 квітня, синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
Очікується рівень небезпечності 1 (жовтий). Про це передає Ситуаційний центр.
За даними синоптиків буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви сягатимуть 15-20 м/с. Очікується температура вночі 5-7°, вдень 19-21°.
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9 квітня вдень у м. Дніпро та по Дніпропетровській області очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.
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