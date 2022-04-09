93-я бригада ОМБр Холодний Яр продовжує героїчно битися з окупантами.

На рахунку бригади безліч знищеної російської техніки та особового складу армії країни-агресора

В черговий раз захисники України продемонстрували результати своєї успішної роботи

"російська армія не сильна. Вона просто Довга. Росія вела багато воєн з різними країнами, але закінчиться її військова міць тут, в Україні, - написали захисники України з 93-ї бригади на сторінці в Facebook.

Нагадаємо, чому окупант не зможе прорватися на Дніпропетровщину

Як повідомляла Politeka, окупанти вдарили "Градами" по мирних жителях на Дніпропетровщині

Також Politeka писала про посівну на Дніпропетровщині: в ОДА поділилися хорошими новинами