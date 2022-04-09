93-я бригада ОМБр Холодний Яр продовжує героїчно битися з окупантами.
На рахунку бригади безліч знищеної російської техніки та особового складу армії країни-агресора
В черговий раз захисники України продемонстрували результати своєї успішної роботи
"російська армія не сильна. Вона просто Довга. Росія вела багато воєн з різними країнами, але закінчиться її військова міць тут, в Україні, - написали захисники України з 93-ї бригади на сторінці в Facebook.
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