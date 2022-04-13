У Юр'ївському районі поліцейські виявили п'ятьох громадян Росії, які можуть бути причетні до співпраці з ворогом.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции області.

Серед них одна людина мала як російський, так і український паспорти. Відзначимо, що подвійне громадянство зараз в Україні незаконно.

В ході слідства оперативники перевірили 20 громадян на причетність до ДРГ і виявили п'ять осіб, які мали при собі російські паспорти. Також вилучено карабін з оптичним прицілом і 74 патрони до нього.

Вилучені документи і зброю були направлені на експертне дослідження. Зараз проводяться заходи щодо встановлення посадових осіб, які сприяли легалізації громадянина РФ на території нашої держави.

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