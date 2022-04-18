Як пише Politeka.net, патрульна поліція Дніпропетровської області затримала кілька підозрілих осіб. Перший громадянин був виявлений в Чечелівському районі. Чоловік почав підозріло поводитися, коли побачив поліцію, і прискорив крок. При перевірці у нього виявили постійні контакти з російськими абонентами, а також безліч проросійських гасел. Про це повідомляє ПП Дніпропетровської області у Фейсбук.

"У Соборному районі правоохоронці знайшли чоловіка, який порушив комендантську годину. В ході побіжного огляду у громадянина були виявлені предмет, що нагадує зброю, проросійська символіка, дзвінки і листування з російськими абонентами по телефону", - написали поліцейські про другого затриманого.

Можливих пособників окупантів передали СБУ, які ретельно перевірять їх.

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