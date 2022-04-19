Вчора в Дніпрі попрощалися з українським військовослужбовцем Андрієм Бреславцевим, який загинув у бою в Донецькій області.
Андрій Бреславцев з першого дня війни не сумнівався в правильності свого вибору - він вступив до лав Збройних сил України і пішов захищати країну від російської навали. На жаль, в боях в Донецькій області Андрій загинув.
Вчора, 18 квітня, на ж/м Тополя Дніпро попрощався зі своїм героєм. Хлопцеві було всього 24 роки. У нього залишилися мама і бабуся.
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