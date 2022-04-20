Мер Дніпра розкреслив проблеми і незручності, з якими стикається місто під час війни.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді". За його словами, обстановка напружена, але абсолютно контрольована.

"Якщо ми говоримо, наприклад, за продукти харчування, за забезпечення медициною, то у нас і запас продуктів харчування на кілька місяців, міські лікарні забезпечені всіма необхідними медикаментами. Багато, до речі, знову ж таки на горизонтальному рівні нам допомагають інші військові адміністрації.

Якщо ми говоримо про психоемоційну обстановку в місті, то, звичайно, вона дуже напружена. Тим більше, що сильно загострилися ракетні обстріли, і це дуже неприємно. Тому що з урахуванням того, як вони шмаляют квадратно-гніздовим способом і потрапляють часто в тому числі в житлові зони. Природньо, народ переживає. Але при цьому я не спостерігаю великого відтоку людей з міста. Більш того, дуже багато хто почав повертатися.

Третє-це біженці. Ми стали в результаті нашого географічного положення-між трьома фронтами-таким гуманітарним транзитним хабом.

Мені важко порахувати всіх, хто у нас є, тому що багато хто не хоче реєструватися як внутрішні переселенці, багато проїжджають транзитом. Але ми оцінюємо, що зараз в місті десь більше 60 тисяч переселенців.

Дуже сильно зараз поїхав Донбас: з Краматорська, Маріуполь до цього через Запоріжжя доїхав. Тому з переселенцями багато проблем. Ми їх вирішуємо, розселяємо, годуємо, відновлюємо документи, видаємо предмети гігієни.

Але я, як би, всім рекомендую їхати далі, в більш безпечні місця", - говорить Борис Філатов.

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