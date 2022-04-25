Правоохоронці затримали 33-річного жителя Дніпропетровщини, який пішов на крайність через ревнощі.

Як пише Politeka.net, незважаючи на важку ситуацію в Україні поліція продовжує свою роботу. І сьогодні, 25 квітня, стало відомо, що поліція затримала 33-річного жителя Нікополя на Дніпропетровщині. Він побив чоловіка, коли побачив у нього вдома свою дружину.

"Для з'ясування обставин на місце події виїхали співробітники поліції. Правоохоронці встановили, що смертельні тілесні ушкодження потерпілому наніс 33-річний знайомий, який прийшов у гості до господаря будинку і побачив там свою дружину. Через ревнощі він побив чоловіка, а коли той знепритомнів заволодів його майном, забрав жінку і зник", - було заявлено в публікації.

Тепер правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею 115 частини першої - умисне вбивство.

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