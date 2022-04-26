25 квітня у селі Дідове Дмитрівського старостинського округу Вільногірської міської ради, що на Дніпропетровщині, попрощалися з 42-річним гранатометником Юрієм Черненком.

Про це йдеться на офіційному сайті Вільногірської міської ради.

Юрій Черненко був учасником АТО, на військову службу по мобілізації призваний з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну — 24 лютого 2022 року.

Служив гранатометником механізованого батальйону однієї з військових частин ЗСУ.

Захисник України загинув 19 квітня, у нього лишилися шестеро дітей.

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