Мер Новомосковська Сергій Резник висловився про можливість перейменування міста.

Про це він пише в телеграм-каналі.

«Я не хочу, щоб ми навіть починали процес визначення громадської думки без приблизно п'ятої-шостої частини населення міста, яке виїхало в західні області країни і за кордон. І тим більше без тих, хто зі зброєю в руках нас захищає.

Безумовно, більшість українців зараз дратують назви, що нагадують Росію або представників її культури – письменників, художників. Культура, на якій можна виховати тільки вбивць, гвалтівників і мародерів, не заслуговує поваги і прославлення. Бо вектор цієї культури спрямований на дно – слідом за російським кораблем.

Тому не виключаю, що процес дерусифікації в Новомосковську охопить до того ж і назви деяких вулиць. Але все будемо вирішувати колегіально з урахуванням думки жителів міста", - пише він.

Також міський голова заявив, що якщо більшість громадян висловиться за перейменування, то нову назву обиратимуть спільно.

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