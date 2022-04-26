Українські військові продовжують давати жорстку відсіч окупантам. Цього разу вони збили ворожу ракету за допомогою ПЗРК "Ігла".
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко.
Ще один подарунок "русского мира" летів вбивати українців, щоб потім Москва варнякала про "знешкоджених бойовиків" в черговій школі. Але не долетів. Уламки снаряда впали посеред поля.
"Наші збили ворожу ракету ПЗРК "Ігла". Уламки впали в поле. Ніхто не постраждав. Слава нашим військовим!",- сказано в повідомленні.
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Напередодні, російські війська в черговий раз обстріляли територію Зеленодольської об'єднаної територіальної громади Криворізького району Дніпропетровської області. В результаті обстрілів обійшлося без постраждалих.
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