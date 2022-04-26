Російські окупанти 25 квітня завдали ударів по Дніпропетровській області. Наслідки ударів показав голова Дніпропетровської ОВА на своїй сторінці в Телеграм.

"Дніпропетровщина. 26 квітня. 15:00. Село Мар’янське після учорашнього артобстрілу. Гребаный "русский мир!", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ніч на 25 квітня окупанти обстріляли з систем залпового вогню Новолатівську громаду. Поцілили по околицях населеного пункту. Ніхто не постраждав.

Додамо також, за тиждень на Дніпропетровщині піротехніки знешкодили 181 вибухонебезпечний предмет, найбільше — у Криворізькому районі: 112 одиниць. Про це повідомив 26 квітня на своїй сторінці в Facebook голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Всього ж від початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну з 24 лютого фахівці регіону обстежили понад 40 га територій і знищили 1548 боєприпасів.

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