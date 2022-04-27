У Меліоративному Дніпропетровської області попрощалися з холодноярцем Олександром Грибановим.

Траурна церемонія пройшла на центральній площі селища. Боєць 93-ї окремої механізованої бригади загинув під Ізюмом, звільняючи рідну землю від російських окупантів.

Йти захищати Україну Олександр Грибанов вирішив миттєво. Він захищав країну у складі героїчної 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр.

Друзі та однокласники розповідають, останню звістку від Олександра отримали з-під Ізюму в Харківській області. 17 квітня зв'язок з ним перервався.

Лише кілька днів тому дізналися: побратими-холодноярці 3 дні не могли забрати його тіло через щільні обстріли. А рідні та друзі весь цей час жили надією – може, поранений або розбився телефон.

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