На Дніпропетровщині затримали пропагандистку, яка допомагала знімати сюжети для РФ.
Про це повідомляє прес-служба СБУ в Дніпропетровській області.
В ході проведення слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ затримали жінку, яка з 2016 року активно допомагала керівникам «ДНР» в інформаційній пропаганді.
Вона займалася популяризацією терористичного формування в соцмережах і готувала постановочні сюжети для кремлівської пропаганди (в тому числі і про прибуття з РФ «гуманітарних конвоїв»).
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Але після того як лідера терористів Захарченка ліквідували, його помічниця поїхала і довгий час переховувалася. Але це їй мало допомогло. В даний момент зловмисниця затримана. Щодо неї відкрито кримінальне провадження. Жінці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
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