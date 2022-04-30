На Дніпропетровщині затримали пропагандистку, яка допомагала знімати сюжети для РФ.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Дніпропетровській області.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ затримали жінку, яка з 2016 року активно допомагала керівникам «ДНР» в інформаційній пропаганді.

Вона займалася популяризацією терористичного формування в соцмережах і готувала постановочні сюжети для кремлівської пропаганди (в тому числі і про прибуття з РФ «гуманітарних конвоїв»).

Але після того як лідера терористів Захарченка ліквідували, його помічниця поїхала і довгий час переховувалася. Але це їй мало допомогло. В даний момент зловмисниця затримана. Щодо неї відкрито кримінальне провадження. Жінці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, дніпрян зворушила історія з дітьми з Маріуполя: намагаються допомогти родині

Як повідомляла Politeka, окупант обстріляв Дніпропетровщину, стало відомо про одного загиблого: подробиці від голови ОДА

Також Politeka писала, що герой з Дніпропетровщини загинув у боях на Харківщині: "Він не чекав на повістку"