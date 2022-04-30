З'явилося нове перехоплення розмови військовослужбовця окупаційної армії, де розкриті найближчі плани росіян на сході України та ще раз підтвердило репутацію загарбників як професійних мародерів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що Руслан, мобілізований з території так званої «ДНР», підрозділ якого дислокується в Зеленодольску Дніпропетровської області, розповів дружині, що найближчим часом планується новий наступ: «Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіація».

А от попередні плани – повернутися додому після трьох місяців війни, не справдились. Тепер орієнтовна дата закінчення служби це кінець серпня – початок вересня: «Що поробиш, війна…».

Також Руслан хвалиться дружині «бойовими здобутками»: «Сьогодні одну штуку цікаву промутили. Сп… (вкрали) сім сонячних батарей. Промислових, великих».

Дружина скаржиться, що з травня їй не будуть виплачувати зарплатню (вона вихователь дитячого садка). Мовляв, їх і так годують та забезпечують господарськими товарами.

Чоловік запевняє, що скоро все зміниться, адже «Поклали багато пацанів. Мовчати ніхто не буде. Багато чого надивився. У нас республіки зажерлись дуже сильно. Тут у всіх такий настрій. Все це безслідно не минеться, коли всі ми додому повернемось. Що вони зробили, скільки пацанів перебили, скільки скалічили». На що дружина відповідає: «Ось тому я і не хочу хлопчика. Щоб ось так якісь тварюки забрали просто…»

Прикметно, що ані чоловік, ані дружина, при всьому своєму обуренні, жодним чином не засуджують причину своїх негараздів – війну та масові вбивства. І ставляться до цього просто як до чергової «роботи».

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