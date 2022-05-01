Відбиваючи штурм села в Донецькій області загинули бійці з Дніпра.

Про це повідомляє Ігор Куликовський.

У бою за Україну загинув 26-річний кулеметник Дмитро Мусін, позивний «секретар» і 45-річний Євген Бекіш, позивний «Директор». Бійці 1-ої стрілецької роти 98 ОБ тро відбивали штурм села Времівка в Донецькій області.

"Времівка, Велика Новосілка - зараз це ще одне місце, де ніхто вже не в змозі порахувати кількість обстрілів і атак. Танки, авіаудари, РСЗВ, ствольна артилерія, міномети. Постійно і безперервно.

Вони нас бояться. Тож рівняють населені пункти із землею. Але все одно нас бояться. І не входять”, - пише Куликовський.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі панує тотальний спокій та рівновага. Навіть регулярні ворожі прильоти не впливають на емоційний стан дніпрян.

Про це заявив міський голова Борис Філатов.

За словами мера, зараз Дніпропетровщина – на лінії одразу чотирьох фронтів. У регіоні вирішили не гаяти часу-тут відразу почали формувати оборонні рубежі. Перший місяць повномасштабної війни дав місту та області дорогоцінний час. У територіальну оборону спрямували щонайменше 400 млн прямих інвестицій.

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